Украина в прошлом году экспортировала 81 тысячу тонн меда

Экспорт меда из Украины в 2020 году возрос на 45,1% по сравнению с предыдущим годом — до 80,8 тыс. тонн с 55,7 тыс. тонн, а в долларовом выражении — на 27,2%, со $101 млн до $139 млн, сообщила Государственная таможенная служба.
В результате его доля в экспорте увеличилась до 0,28% с 0,2% годом ранее, уточнила Гостаможслужба.
Согласно ее данным, импорт меда в Украину в минувшем году хотя и вырос в натуральном выражении в 6,5 раза, а в денежном — в 4,5 раза, все равно более чем в 500 раз уступает экспорту. В абсолютном выражении он составил 0,14 тыс. тонн на $0,27 млн.
Гостаможслужба уточнила, что крупнейшими тремя рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали Польша — 26%, Германия — 18,8% и США — 9,7%.
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