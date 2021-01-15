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Рост пользователей Telegram происходит, в основном, за счет стран Азии

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Рост пользователей Telegram происходит, в основном, за счет стран Азии

Число активных пользователей мессенджера Telegram в январе превысило отметку в 500 млн за счет роста популярности соцсети в Индии и других странах Азии. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times.

«В январе количество новых пользователей Telegram в странах Азии увеличилось на 38%, в Европе — на 27%. В Латинской Америке — на 21%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке их число возросло на 8%. В период с 6 по 10 января в Индии у Telegram появилось 1,5 млн новых пользователей», — сообщили изданию в Службе обмена сообщениями Telegram.

Причиной роста подписчиков стали гарантированные мессенджером конфиденциальность и безопасность для пользователей, уточнили источники The Economic Times.

Ранее на этой неделе генеральный директор и основатель Telegram Павел Дуров в своем блоге выразил надежду, что при текущих темпах роста Telegram в ближайшем будущем приблизится к 1 млрд пользователей.

«На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому. Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги. С полумиллиардом активных пользователей и ускоряющимся ростом Telegram стал крупнейшим поставщиком услуг для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность», — подчеркнул он.

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По словам Дурова, компания очень серьезно относится к этой ответственности. «В отличие от других популярных приложений, у Telegram нет акционеров или рекламодателей, которым можно было бы отчитываться. Мы не заключаем сделок с маркетологами, майнерами данных или государственными учреждениями. Со дня запуска в августе 2013 года у нас не было ни одного случая раскрытия личных данных наших пользователей третьим лицам», — добавил он.

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