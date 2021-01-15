В США рассекретят сотни документов, связанных с расследованием связей Трампа с Россией

Ряд документов, связанных с происхождением расследования «дела Russiagate» о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, будет рассекречен в пятницу, сообщил Fox News источник в Сенате.
Рассекреченные документы будут включать в себя показания, стенограммы и интервью, заявил собеседник телеканала.
Ожидается, что будут рассекречены сотни документов.
Летом 2019 года американские СМИ сообщили, что тогдашний генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования российского вмешательства в выборы США в 2016 году.
По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера о российском вмешательстве, которое до спецпрокурора проводило ФБР.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.
Трамп и его союзники уже давно называют российское расследование «мистификацией», призванной подорвать его президентство.
В октябре 2020 года Трамп сообщил в Twitter, что распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием его предполагаемых связей с Россией, а также скандала с электронной почтой его бывшей соперницы на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.
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