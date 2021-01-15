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В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки

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В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4583 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом», целью которого является искоренение старых маршруток в общественном транспорте.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, целью которого является покончить со старыми маршрутками в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец-то требовать от перевозчиков качество и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы», — написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что данным законопроектом, в частности, предлагается вместо «не всегда прозрачных конкурсов на маршруты» начать закупать транспортную услугу через ProZorro. Кроме того, города сами смогут определять цену и платить за километры, которые обслужено.

«Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, так как перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово — километры, а не „собранные деньги с пассажиров“. Такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортабельных автобусах, но и установления трекеров и валидаторов для электронной оплаты», — добавил министр.

Согласно тексту законопроекта, обнародованного на сайте парламента, общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в колесных креслах.

Кроме того, автобусы должны быть оборудованы устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне таких автобусов для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках, GPS-трекерами.

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«Организатор перевозок определяет тариф на проезд с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли в соответствии с методикой, утвержденной центральным органом исполнительной власти. Пересмотр уровня тарифов должен осуществляться в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов», — указано в документе.

Владислав Криклий, маршрутки
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