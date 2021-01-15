США ввели санкции против китайского инвестора «Мотор Сич»

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инветора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) — туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.

США вводит для таких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.

В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon — угрожают нацбезопасности США, «помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море».

«Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества», — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

«Skyrizon — китайская государственная компания — и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики», — добавил Росс.

Сообщается, что введение санкций должно стать предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая.