Трамп собирается покинуть Вашингтон утром в день инаугурации

Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации избранного президента Джо Байдена утром 20 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Неделю назад Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Сообщалось, что Трамп может покинуть Вашингтон 19 января.
Согласно источнику, Трамп планирует организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируются самолеты, которыми пользуется президент США. Источник добавил, что позднее Трамп планирует отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.
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