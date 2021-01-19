Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением

Перед уходом с поста президента Дональд Трамп выступит с прощальным видеообращением. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников телеканала рассказал, что обращение уже записано. Однако дату его выхода в эфир и содержание он не уточнил.

Отмечается, что последние дни в должности главы государства Трамп слушал доклады спецслужб о предстоящей инаугурации Джо Байдена, посещал брифинги Совета национальной безопасности по политическим вопросам и встречался с сотрудниками администрации, уходящими со своих постов.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. После беспорядков в Вашингтоне, за которыми последовал штурм Капитолия сторонниками Трампа, власти усилили меры безопасности на предстоящей церемонии. Для этого Пентагон предоставил Вашингтону около 25 тыс. военных.