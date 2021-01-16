В РФ зафиксировали рекордное с начала года число смертей от COVID

За последние сутки в России умерли 590 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает местный оперативный штаб. Это рекордный показатель с начала 2021 года. Предыдущий максимум в текущем году был зафиксирован 14 января (570 человек).

Общее число летальных исходов в этой стране, по данным штаба, достигло 65 085.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 24 092 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 544 623 человек.

Третий день подряд суточная заболеваемость в стране превышает 24 тыс.: 14 и 15 января штаб отчитывался о 24,7 тыс. инфицированных.