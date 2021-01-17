В понедельник Кабмин может установить граничную цену на газ

В понедельник Кабинет министров планирует установить граничную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабмине.
Граничная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.
Цена 6,99 гривен за кубометр (с НДС ) не включает в себя стоимость распределения.
Цена поставщика последней надежды также будет установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Отметим, ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа — до 1,79 грн/куб. м.
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