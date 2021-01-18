Войти
В Украине установят предельный тариф на распределение газа
официально
В Украине установят предельный тариф на распределение газа
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
планы
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

В Швеции ввели штраф за нарушение карантинных мер

320
В Швеции ввели штраф за нарушение карантинных мер

Штраф за нарушение ограничений, введенных правительством Швеции для предотвращения распространения нового коронавируса, составит 2 тыс. крон ($238). Об этом сообщила в понедельник прокуратура страны.

«Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Положение о новом штрафе начнет действовать с 27 января».

Временный закон о пандемии, который действует с 10 января до конца сентября 2021 года, дает правительству больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса. В частности, он позволяет закрывать тренажерные залы, спортивные сооружения и торговые центры, а также позволяет накладывать штрафы за нарушение ограничений.

Читайте также: СМИ сообщили о новых санкциях США против «Северного потока – 2»

Резкий рост числа заболевших зарегистрирован осенью во всех регионах Швеции, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. 18 декабря правительство Швеции ввело дальнейшие ограничения, в том числе обязало граждан с 7 января носить защитные маски в транспорте в часы пик. Максимально допустимое число людей в одной компании в ресторане сокращено с восьми до четырех, продажа алкоголя с 24 декабря запрещена после 20:00. Было также введено ограничение на число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов.

Швеция, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
sexx xxxx
sexx xxxx только что

хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ----- http://srt.vg/club

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016