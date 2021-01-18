В Швеции ввели штраф за нарушение карантинных мер

Штраф за нарушение ограничений, введенных правительством Швеции для предотвращения распространения нового коронавируса, составит 2 тыс. крон ($238). Об этом сообщила в понедельник прокуратура страны.
«Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон, — говорится в пресс-релизе ведомства. — Положение о новом штрафе начнет действовать с 27 января».
Временный закон о пандемии, который действует с 10 января до конца сентября 2021 года, дает правительству больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса. В частности, он позволяет закрывать тренажерные залы, спортивные сооружения и торговые центры, а также позволяет накладывать штрафы за нарушение ограничений.
Резкий рост числа заболевших зарегистрирован осенью во всех регионах Швеции, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. 18 декабря правительство Швеции ввело дальнейшие ограничения, в том числе обязало граждан с 7 января носить защитные маски в транспорте в часы пик. Максимально допустимое число людей в одной компании в ресторане сокращено с восьми до четырех, продажа алкоголя с 24 декабря запрещена после 20:00. Было также введено ограничение на число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов.
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