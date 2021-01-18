СМИ сообщили о новых санкциях США против «Северного потока – 2»

Правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и его собственника — компании «КВТ-Рус». Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По ее информации, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), в который американцы решили включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. «Цель таких санкций — заставить Россию заплатить за свое злонамеренное поведение», — заявили в Госдепе.

Handelsblatt пишет, что пока неизвестно, какое воздействие окажут санкции США против «Фортуны». Источники газеты в деловых кругах отметили, что российская сторона предприняла все возможное, чтобы ее трубоукладчики были не подвержены влиянию санкций.

В декабре 2020 года новым владельцем «Фортуны» стало московское микропредприятие «КВТ-Рус». Ранее собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.