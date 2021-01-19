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Жителей ФРГ могут обязать носить респираторы

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Жителей ФРГ могут обязать носить респираторы

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает газета Bild.

Сейчас носить респираторы FFP2 уже обязали жителей Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии. В респираторах необходимо находиться во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов.

Во вторник, 19 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главами всех 16 федеральных земель страны. На этой встрече будет обсуждаться предложение обязать всех жителей страны носить респираторы FFP2, сообщает Bild. Введение этой меры газета называет вероятным. Также на встрече стороны обсудят закрытие школ, продление требований об удаленке и ограничения на встречи.

Требование носить респираторы FFP2 действует в Баварии с 18 января. Это решение властей в стране восприняли неоднозначно из-за относительной дороговизны таких респираторов. Их цена в рознице колеблется от двух до пяти евро за одну штуку, менять респиратор следует после восьми часов использования.

Опрошенные газетой Spiegel вирусологи согласились, что респираторы обеспечивают более надежную защиту, однако заявили, что при требовании их обязательного ношения власти должны обеспечить к ним бесплатный доступ. В партии «Зеленых» указали, что новое правило должно быть подкреплено программой, предлагающей бесплатные маски FFP2, по крайней мере для тех, кто не может себе их позволить.

С 16 декабря в Германии действуют жесткие карантинные меры. В стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Также работу приостановили парикмахерские, музеи, театры, салоны красоты, школьники учатся удаленно. В Берлине и Бранденбурге действует обязанность носить средства защиты в общественном транспорте и в магазинах, но требований о категории защиты сейчас нет.

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С 25 января требование носить респираторы в общественных местах также вступит в силу в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц объявил об этом решении 17 января. В правительстве страны пообещали, что гражданам с низкими доходами обеспечат право на бесплатные маски.

По данным Института Роберта Коха, в Германии за время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19, умерли 47,7 тыс. человек. В Австрии, по данным Минздрава, выявили 394,9 тыс. заболевших, скончались 7,1 тыс.

ФРГ, коронавирус
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