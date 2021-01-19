Компания Foxconn инвестирует $270 млн в завод по выпуску техники Apple во Вьетнаме

Основной подрядчик американской корпорации Apple — тайваньская компания Foxconn — вложит $270 млн в создание сборочного производства планшетов и ноутбуков во Вьетнаме. Как сообщили во вторник местные СМИ, церемония выдачи Foxconn инвестиционной лицензии прошла 18 января в провинции Бакзянг, где будет располагаться предприятие.
В конце прошлого года Foxconn сообщила о планах перевести из Китая во Вьетнам сборку некоторых видов техники Apple, чтобы свести к минимуму воздействие на производство напряженности в китайско-американских торговых отношениях. Предполагается, что новый завод компании во Вьетнаме будет выпускать планшетные компьютеры IPad и ноутбуки MacBook.
Свою деятельность во Вьетнаме компания Foxconn начала в 2007 году и к настоящему времени инвестировала порядка $1,5 млрд в создание на территории страны пяти предприятий по производству электронной техники и ее компонентов.
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