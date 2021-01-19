Задержали мужчину, продававшего за $200 тысяч должность в Офисе президента

Правоохранители задержали мужчину, который за 200 тыс. долларов «продавал» должность в Офисе президента Украины.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, гражданин путем обмана пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тыс. долларов в зависимости от должности. Позднее оценил выбранную должность в 200 тыс. долларов», — говорится в сообщении.
Во время получения первой части средств в сумме 100 тыс. долларов мужчину задержали работники СБУ и ГБР.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В свою очередь, СБУ сообщает, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США предложил «решить» вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.
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