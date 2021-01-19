Кличко нырнул в прорубь

Мэр Киева Виталий Кличко утром нырнул в прорубь в заливе возле парка Дружбы народов и поздравил украинцев с Крещением.

Видео купания Кличко обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

«По традиции утром нырнул в прорубь. На этот раз — в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. С праздником Крещения вас! Берегите себя!», — говорится в посте.

Христиане восточного обряда 19 января празднуют Крещение Господне или Богоявление. Это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.