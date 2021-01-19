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Фонд Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»

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Фонд Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину. Антикоррупционеры называют этот дворец государством в государстве и «самым большим путинским секретом».

Расследование опубликовано на YouTube-канале Навального.

В ФБК отмечают, что дворец на побережье Черного моря на мысе возле Геленджика является самым охраняемым местом в России и этот «главный путинский секрет» оберегают тысячи человек — от охранников и строителей до самых богатых и знаменитых людей.

«Дворец Путина» расследователи сравнивают с Монако, которое является отдельной страной. Площадь участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной площадью 7 000 гектаров, которая принадлежит ФСБ. Над этой территорией действует бесполетная зона.

Также утверждается, что общая площадь равна размеру 39 княжеств Монако. К самому имению «нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху». Тем не менее ФБК удалось снять его с дрона. На территории есть подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост. Кроме того, есть тоннель для спуска из дворца к морю.

Кроме того, в расследовании показаны фото роскошных интерьеров «дворца Путина». В самом здании десятки комнат, в том числе для обслуживающего персонала.

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ФБК отмечает, что дворец строили на деньги, якобы отмытые через специальный офшор. Утверждается, что это деньги крупных бизнесменов, которые делали благотворительные пожертвования фирме «Петромед». У Навального отмечают, что бизнесмены знали о финансировании резиденции для Путина, и это является коррупцией.

Напомним, вчера Навального арестовали после того, как он вернулся в Россию.

Владимир Путин, Алексей Навальный
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