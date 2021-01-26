В Кремле отказались назвать собственников «дворца Путина»

Тайный дворец в российском Геленджике, который в расследовании фонда Алексея Навального приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

Отвечая на вопрос, известны ли собственники дворца, Песков сказал: «Очевидно, что владельцем является предприниматель». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, — заметил он. — И один или несколько предпринимателей прямо или опосредованно владеют этим объектом».

При этом пресс-секретарь президента сказал, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев». «И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — пояснил он.

Песков также заявил, что вопрос об охране дворца в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны нужно задавать ФСО и ФСБ, так как они находятся в компетенции данных органов.