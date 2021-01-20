В Украине за сутки 4 383 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 383 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 14 501 человек, умерло 212 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 011 человек; летальных случаев — 212; выздоровело — 14 501 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.
Днем ранее, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания COVID-19, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования, 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 172 038 человек, 21 258 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 900 749 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
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