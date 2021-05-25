Air France тоже приостановила полеты над Беларусью

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси, передает AFP. Решение было принято после того, как 23 мая в Минске экстренно посадили самолета Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого задержали сразу же после посадки. Белорусские власти называли причиной для посадки лайнера якобы полученную угрозу теракта.
Полеты над Беларусью ранее приостановили Lufthansa и AirBaltic. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Франция приостановила лицензию на полеты белорусской «Белавиа». Лидеры Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты.
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