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Байден вступил в должность 46-го президента США

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Байден вступил в должность 46-го президента США

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране.

«Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден. «Примите мои поздравления, господин президент», — сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс, который не стал посещать прощальную церемонию Дональда Трампа на военной базе Эндрюс. Уже бывший глава государства в нарушение давних традиций не присутствовал на церемонии, а отправился утром вместе с семьей в свое поместье в штате Флорида.

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее — в точном соответствии с традицией — присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис. Таким образом, в полдень (19:00 по Киеву) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена.

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Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента Трампа.

инаугурация, Джо Байден
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