Правительство займется ценами на газ для теплоэнерго

По заданию президента Украины Владимира Зеленского правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК «Нафтогаз Украины» и наработаны механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент настаивает на обязательной социальной справедливости, в частности в вопросах тарифов для населения.

Отмечается, что по инициативе Зеленского Кабмин уже наработал инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр, что, прежде всего, касалось индивидуальных домохозяйств.

«В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше. Поэтому по заданию президента сегодня правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК „Нафтогаз Украины“ и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий», — говорится в сообщении.

Таким образом, как подчеркнули в Офисе президента, Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления, а предложения НАК «Нафтогаз Украины» позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.

«Президент Украины дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление. Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных громад», — отметил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.