Twitter-аккаунты Белого дома передали администрации Байдена

Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации президента США Джо Байдена после инаугурации, сообщил официальный представитель социальной сети Ник Пачилио.

«Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter теперь перешли от администрации Трампа к администрации Байдена», — написал Пачилио в Twitter.

Речь идет об официальных аккаунтах Белого дома (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec).

Для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт для «второго джентльмена» — @SecondGentleman.

Учетные записи членов администрации Трампа теперь будут храниться в архивах открытого доступа, сообщил Пачилио.