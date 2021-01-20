Twitter-аккаунты Белого дома передали администрации Байдена

Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации президента США Джо Байдена после инаугурации, сообщил официальный представитель социальной сети Ник Пачилио.
«Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter теперь перешли от администрации Трампа к администрации Байдена», — написал Пачилио в Twitter.
Речь идет об официальных аккаунтах Белого дома (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec).
Для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт для «второго джентльмена» — @SecondGentleman.
Учетные записи членов администрации Трампа теперь будут храниться в архивах открытого доступа, сообщил Пачилио.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016