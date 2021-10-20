Навальному дали Сахаровскую премию

Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом в среду было объявлено на заседании Европарламента.

В шорт-листе на премию Сахарова помимо Навального фигурировали, афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Лауреат получает диплом и чек на €50 тыс.

Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году. Премию за 2020 год получили женщины Беларуси.

Алексей Навальный в настоящее время находится в российской тюрьме.