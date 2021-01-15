Меркель обсудит с главами регионов дальнейшее ужесточение карантина в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 19 января очередное совещание с главами регионов ФРГ, на котором будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Во вторник пройдет очередное совещание канцлера с главами земельных правительств, посвященное мерам по борьбе с пандемией коронавируса», — сказал он. Переговоры начнутся в 14:00 (15:00 по Киеву.
В четверг газета Bild сообщила, что Меркель намерена существенно ужесточить действующий в ФРГ предварительно до 31 января карантин из-за новых штаммов коронавируса, обсуждается даже возможность ограничения работы общественного транспорта. Новый «мега-локдаун» будет предусматривать, в частности, введение комендантского часа, полный перевод, где возможно, работников предприятий на «удаленку» и ограничение движения общественного транспорта. По информации Bild, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.
С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно. Ранее Меркель не исключила, что такой режим продлится еще 2-2,5 месяца.
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