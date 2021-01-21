Байден сменил обстановку в Овальном кабинете Белого дома

Президент США Джо Байден, заняв Овальный кабинет в Белом доме, сменил в нем обстановку на свой вкус, сообщают в четверг американские СМИ.
Так, Байден заменил портрет седьмого президента США Эндрю Джексона на портрет Бенджамина Франклина. Джексон подписал закон, который в конечном итоге привел к насильственному переселению и этнической чистке коренных американцев. В 2017 году Дональд Трамп на фоне этой картины поздравлял ветеранов индейского народа навахо, за что подвергся резкой критике.
На комоде позади письменного стола появился бюст борца за права трудящихся и мигрантов Сесара Чавеса. Это произошло в тот же день, когда Байден предложил миграционный закон, который позволит нелегальным сельскохозяйственным работникам претендовать на грин-карты.
Спустя четыре года картина «Авеню в дождь» Чайлда Фредерика Хассама вернулась в Овальный кабинет. Она висела там при администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона, но Трампу пришлась не по вкусу.
На камине поставили бюсты лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга и политика Роберта Кеннеди, боровшегося за равные права для афроамериканцев в США.
На столе Резолют с приходом Байдена появилась кружка, набор блюдец и коробка с ручками. Трамп пил диетическую кока-колу и его редко фотографировали с чашкой чая или кофе. Ручкам бывший президент предпочитал черные маркеры.
Флаги военных подразделений США, которые принес в Овальный кабинет Трамп, а также коллекцию памятных монет бывшего президента, убрали. Зато на комоде появились фотографии семьи Байдена.
Байден 20 января стал 46-м президентом США.
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