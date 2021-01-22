Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызывал официанта с колой

Президент США Джо Байден убрал со своего стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком — диетической колой, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.
Помимо того, что со стола в Овальном кабинете исчезла кнопка, после прихода туда Байдена произошли еще некоторые изменения. Так, согласно агентству, наиболее яркой переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы в этом кабинете Трампа ковер был светлым с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра, по данным агентства, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне.
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