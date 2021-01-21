Европарламент проголосовал за санкции и блокирование «Северного потока – 2» из-за ареста Навального

Депутаты Европейского парламента приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали его освобождения, блокирования «Северного потока — 2», ужесточения санкций против России в целом, а также российских пропагандистов, олигархов и членов их семей, и всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального. Текст документа опубликовала пресс-служба ЕП. Европарламент также объявил о своей полной солидарности с демократически настроенными жителями России.

Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции ЕС и носят лишь рекомендательный характер даже для исполнительных структур самого Евросоюза.

«Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению», — говорится в документе. Европарламент также призвал расследовать покушение на убийство Навального и провести международное расследование нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия. Европарламент также заявил, что считает поведение России недостойным страны — члена Совета Европы.

«Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию в ходе следующего заседания [25 января] и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального», — говорится в документе. «ЕС должен перестать быть благодатным местом для российских денег непонятного происхождения», — подчеркнули в ЕП.

«Европарламент призывает ЕС и его страны — члены разработать новую стратегию ЕС по отношениям с Россией, построенной на поддержке гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека. Призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту „Северный поток — 2“, который должен быть остановлен немедленно», — говорится в тексте резолюции.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина после лечения отравления.