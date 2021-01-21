КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд (КС) Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, на которых говорят на территории страны. Таким образом, русский язык не будет иметь статуса межнационального языка общения, сообщают местные СМИ.
Русский был обозначен в документе как язык межнационального общения, и, кроме прочего, закон предусматривал, что все официальные документы и названия государственных учреждений страны должны дублироваться на русском языке.
Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон подверг критике решение Конституционного суда. Он отметил, что суд принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост президента.
Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле, объясняя принятое решение, заявила, что опротестованный закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств, что не предусмотрено Конституцией.
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