Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

По меньшей мере 135 случаев побочных эффектов препарата компаний Pfizer и BioNTech выявлено во Франции, девять пожилых людей скончались после вакцинации, но связь между прививкой и летальными исходами не установлена, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.

Отмечается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций «соотносятся с ожидаемыми или несерьезными последствиями». В частности, у привитых наблюдается высокая температура, головная боль и тошнота. В целом был зафиксирован 31 случай серьезных побочных эффектов, в числе четыре случая тахикардии, эти сообщения будут исследованы дополнительно, заверили в ведомстве.

«В числе этих тяжелых случаев зафиксировано девять смертей. Это были пожилые люди, проживающие в домах престарелых, у них были хронические заболевания, и лечение проходило тяжело. Принимая во внимание имеющиеся на сегодняшний день данные, нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией», — говорится в заявлении агентства.

Ведомство не получало «никаких сообщений о побочных эффектах от вакцины Moderna».

Кампания по вакцинации во Франции стартовала 27 декабря. По последним данным минздрава, вакцинацию в стране уже прошли более 823 тысяч человек. В республике выявлено почти 3 миллиона случаев COVID-19, скончались примерно 72 тысячи заболевших.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний.