В Конгресс внесли представление об импичменте Байдену

Республиканкой Марджори Грин внесено представление об импичменте новоизбранному президенту Джо Байдену, которого обвиняют в злоупотреблении властью во время того, как он занимал должность вице-президента США. Об этом пишет The Hill.

«Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является продолжительной и тревожной... Он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний», — говорится в заявлении Грин.

Стоит заметить, что Байден занимал должность вице-президента США с 2009 по 2017 годы. Именно тогда его сын Хантер был членом совета директоров украинской компании по добыче нефти Burisma.

Республиканка Тейлор Грин избрана в Палату представителей от 14-го избирательного округа штата Джорджия в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января. Она стала одним из членов Палаты представителей, которые возразили против утверждения Байдена на посту президента во время утверждения голосов коллегии выборщиков.

Большинство в Палате представителей — у демократов, поэтому шансы Грин на успех близки к нулю. Кроме того, многие конгрессмены-республиканцы также могут решить не поддерживать идею объявления импичмента Байдену.