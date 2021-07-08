Франция призвала партнеров не признавать вакцины из России и Китая

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в четверг, выступая в эфире телеканала France 2.

«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите „нет“ этим вакцинам», — заявил Бон.

23 июня Франция внесла Россию в красный список стран с высоким риском распространения коронавируса. Теперь граждане, въезжающие в страну с территории России, обязаны пройти обязательный карантин сроком от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован ли человек одобренной европейским регулятором вакциной.