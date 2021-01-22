Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат 25 января

Резолюция об импичменте бывшего президента Дональда Трампа будет передана в Сенат Конгресса США 25 января. Об этом сообщил в пятницу лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

«Я разговаривал со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая проинформировала меня о том, что статьи импичмента будут доставлены в Сенат в понедельник», — сказал он, выступая в Сенате.

«Сенат проведет процесс в рамках импичмента ...Это будет полноценный процесс. Это будет справедливый процесс... И когда процесс закончится, сенаторам придется решить, считают ли они, что Дональд Трамп подстрекал сторонников к мятежу против США», — добавил Шумер.

Позднее пресс-служба Пелоси распространила заявление, в котором подтверждается, что статья импичмента будет передана в Сенат 25 января.

В четверг лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл направил Шумеру свой вариант графика проведения процедуры в рамках импичмента. По предложению Макконнелла, обвинители из числа членов Палаты представителей должны передать сенаторам статьи импичмента 28 января. До 4 февраля у Трампа будет время для ответа на выдвинутые обвинения, к этому же дню Палата представителей должна будет предоставить свои заявления по делу. К 11 февраля юристы Трампа должны будут направить в Сенат свое письменное заявление. Сам процесс предлагается начать после 13 февраля.

Напомним, что контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна — подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым процедуре импичмента. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.