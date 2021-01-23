Распределение вакцин COVAX могут начать в феврале

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX могут запустить в феврале.
Как передает Укринформ, об этом глава ВОЗ сообщил во время брифинга ВОЗ.
Однако для этого необходимо завершить заключение соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.
По словам Гебрейесуса, COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 миллионов доз вакцины. Также в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз вакцины AstraZeneca.
Если ВОЗ сможет завершить сделку о поставках вакцины Pfizer, а также включить в список использование в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca, COVAX сможет начать глобальные поставки вакцин уже в феврале.
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