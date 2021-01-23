В Москве начались первые задержания на акции в поддержку Навального

Первые задержания начались на несогласованной властями акции в поддеродку оппозиционера Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве, передают СМИ с места событий.
Полиция включила громкоговоритель, через который предупреждает участников акции о необходим соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо «балаклавами» или капюшонами, шарфами и масками одновременно. На площади также присутствует большое количество журналистов.
Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет. Известно, что полицией был задержан блогер Илья Варламов.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального сегодня проходят во многих городах РФ.
Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он проходил лечение после отравления. Его доставили во второй отдел полиции УМВД города Химки, где на следующий день прошел выездной суд. По решению суда он был арестован на 30 дней. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — он не отмечался в ведомстве, пока находился в Германии. После этого сторонники Навального призвали к акциям протеста.
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