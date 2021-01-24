Сегодня в 13 областях повторные местные выборы

В воскресенье, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы.
Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.
По информации ЦИК, в этот день в 13 областях избирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также состоятся выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.
В соответствии со ст.14 Закона Украины «О местных выборах» повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе не состоявшимися или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.
Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016