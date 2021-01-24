Пентагон покупал данные о перемещениях американцев и иностранцев

Разведывательное управление Пентагона в течение нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, сообщает The New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.
За последние два с половиной года сотрудники разведывательного управления отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах, следует из публикации. Хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы телефонные компании передали данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда, указывает NYT.
Ранее The Wall Street Journal писала, что американские федеральные агентства используют данные мобильных телефонов в иммиграционных расследованиях. Газета отмечала, что власти анализируют данные из стандартных приложений для мобильных телефонов, включая приложения для игр, погоды и электронной коммерции.
По данным NYT, Пентагон также используют данные о местоположении иностранцев в разведывательных целях. Так, управление, «по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей», чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру, пишет газета.
Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, «не разделяют американцев и иностранных пользователей». Сортирует данные и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США лиц уже само управление, указывает издание. По данным NYT, для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение. За последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз.
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