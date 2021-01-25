Украина с начала отопительного сезона использовала четверть запасов в ПХГ

Украина с 19 октября 2020 года по 23 января 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 23,7% (на 6,732 млрд куб. м) — до 21,711 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

Отбор из ПХГ Украины 23 января составил 70,7 млн куб. м при «нулевом» импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,1 млн куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 гг. в 1,3-2,2 раза (на 4,4-11,9 млрд куб. м).

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза — с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.