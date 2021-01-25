Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы официально оспорила полномочия делегации РФ. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

«Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены!», — написал Гончаренко в Facebook.

По его словам, такое решение поддержали 38 голосами, при 30 необходимых.

Это также подтвердила и пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

«Верительные грамоты российской делегации были обжалованы в существенных основаниях — нарушение базовых принципов Совета Европы, Марией Мезенцевой, которую поддержали 38 членов ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея обсудит проблему позже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинская делегация планировала обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ в том числе из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был сразу задержан. В берлинской клинике «Шарите» политик проходил курс лечения и реабилитации после отравления.