Украинская делегация обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы официально оспорила полномочия делегации РФ. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.
«Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены!», — написал Гончаренко в Facebook.
По его словам, такое решение поддержали 38 голосами, при 30 необходимых.
Это также подтвердила и пресс-служба ПАСЕ в Twitter.
«Верительные грамоты российской делегации были обжалованы в существенных основаниях — нарушение базовых принципов Совета Европы, Марией Мезенцевой, которую поддержали 38 членов ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея обсудит проблему позже на этой неделе», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинская делегация планировала обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ в том числе из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был сразу задержан. В берлинской клинике «Шарите» политик проходил курс лечения и реабилитации после отравления.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016