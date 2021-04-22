ПАСЕ призвала освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу оппозиционеру Алексею Навальному до 7 июня 2021 года.
Резолюцию поддержали 105 голосами «за», 26 проголосовали против и 11 воздержались.
В проекте резолюции, опубликованном на сайте организации ранее на этой неделе, указывалось, что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано, согласно расписанию, на 7-9 июня 2021 года.
ПАСЕ также призывает российскую сторону до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав», включая обследование тем врачом, которого он сам выберет.
В резолюции отмечается, что «здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание». В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.
Кроме того, комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предлагает «пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального», а также «призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения».
В свою очередь глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет выполнять положения ПАСЕ, призывающей освободить из заключения Навального.
С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. В понедельник стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016