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ПАСЕ призвала освободить Навального до 7 июня

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ПАСЕ призвала освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу оппозиционеру Алексею Навальному до 7 июня 2021 года.

Резолюцию поддержали 105 голосами «за», 26 проголосовали против и 11 воздержались.

В проекте резолюции, опубликованном на сайте организации ранее на этой неделе, указывалось, что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано, согласно расписанию, на 7-9 июня 2021 года.

ПАСЕ также призывает российскую сторону до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав», включая обследование тем врачом, которого он сам выберет.

В резолюции отмечается, что «здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание». В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Кроме того, комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предлагает «пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального», а также «призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения».

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В свою очередь глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет выполнять положения ПАСЕ, призывающей освободить из заключения Навального.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. В понедельник стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.

Алексей Навальный, ПАСЕ
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