ПАСЕ собирается потребовать освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призовет освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня, а также обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Об этом идет речь в проекте резолюции ПАСЕ, который попал к СМИ. Как ожидается, проект будет вынесен на голосование в четверг.

«Ассамблея... призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне», — говорится в одном из пунктов резолюции, подготовленной французским депутатом Жаком Мэром.

Согласно графику на сайте Совета Европы, это заседание запланировано с 7 по 9 июня. Данный призыв подкрепляется и отсылкой к требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года о немедленном освобождении Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

В проекте резолюции обозначен призыв обеспечить Навальному, пока он находится в колонии, всю необходимую медицинскую помощь и разрешить провести его осмотр любому доктору, которого он выберет. Представителям Комитета Совета Европы по предупреждению пыток предлагается провести инспекцию колонии, в которой содержится Навальный, при этом власти РФ должны оперативно разрешить публикацию любого доклада по итогам визита.

Данный проект резолюции был предварительно одобрен в ходе заседания юридического комитета ПАСЕ в понедельник. Следующее обсуждение запланировано на среду — до этого времени парламентарии могут представить свои поправки к документу. Дебаты и голосование по резолюции запланированы на четверг.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

В колонии Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи. Жена Навального Юлия 13 апреля сообщила о его плохом самочувствии: он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и с трудом говорит.