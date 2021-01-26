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Мировые расходы на оборону в 2020-м составили почти $2 трлн

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Мировые расходы на оборону в 2020-м составили почти $2 трлн

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 1,9%, подсчитали аналитики агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных по оборонной тематике. Общий объем расходов в прошедшем году составил $1,93 трлн, в 2019 годом они составляли $1,8 трлн. В 2010 году расходы были на $180 млрд меньше, чем в прошедшем.

В 2020 году наибольший рост расходов продемонстрировали страны Европы — они были на 5,6% выше, чем годом ранее. В 2021 году рост расходов немного замедлится, указывают аналитики. Замедление оборонных расходов в этом году будет происходить из-за последствий пандемии COVID-19, но сокращение будет ограничено регионами, зависящими от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, и будет уравновешено увеличением в регионах, где все еще ожидается устойчивый рост, указано в докладе.

«Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года ($1,53 трлн. — Ред.)... Cамое сильное воздействие пандемии COVID-19 на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы», — считает ведущий аналитик Janes Эндрю Макдональд. По его данным, положительный рост сохранится в основном за счет Азии, а после кризисных лет рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, поэтому аналитики прогнозируют расходы на уровне $2,23 трлн США к 2030 году.

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Одним из главных источников роста станут страны Азии. Если в 2010 году на страны в этом регионе приходилось 20% всех расходов, то к 2028-му расходы составят около 35%, предполагают эксперты Janes.

оборона, расходы
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