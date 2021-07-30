Байден хочет обязать автопроизводителей увеличить к 2030 году долю электрокаров до 40%

Белый дом ведет переговоры с автопроизводителями с целью добиться от них обязательств, что на электромобили будет приходиться как минимум 40% их продаж в США к концу текущего десятилетия, передает Green Deal, ссылаясь на Bloomberg.
Как отмечается, некоторые автопроизводители в США уже обязались постепенно перевести их модельную линейку на электромобили, но при этом не уточнили, какой объем электромобилей будет реализовываться на рынке.
Bloomberg указывает, что автопроизводители надеются на поддержку со стороны американского правительства для достижения этих целей. Она может быть оказана в виде субсидий или финансирования для строительства зарядной инфраструктуры.
Как сообщалось, согласно исследованию Ernst & Young LLP, США отстают по темпам перехода на электромобили от других ведущих рынков в связи со смягчением регулирования в период, когда президентом страны был Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома Джо Байден присоединился к Парижскому соглашению по климату и предложил выделить $174 млрд на ускорение перехода на электромобили. Его инициатива в том числе предусматривает установку полумиллиона зарядочных станций в стране.
Эксперты прогнозируют, что продажи электромобилей в ЕС превзойдут все остальные к 2028 году, в Китае это произойдет в 2033 году, а в США — в 2036 году.
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