Число заболевших коронавирусом в Нидерландах превысило 1 млн

Миллионный случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нидерландах в субботу. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.
По данным организации, «за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 4 130 новых случаев». Это значит, что в общей сложности в стране с населением в 17 млн человек менее чем за год инфекция была выявлена более чем у 1 млн человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. За все время умерли как минимум 14,1 тыс. заразившихся. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин. С 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.
На фоне снижения в последний месяц числа ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов с 8 февраля в стране смогут открыться детские сады и начальные школы. Однако в целом власти считают необходимым подходить к отмене введенных мер очень осторожно, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма.
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