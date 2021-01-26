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В Швеции усыпили тигрицу, заболевшую COVID-19

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Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. Взятый для анализа материал отправили в немецкую лабораторию. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у троих вирус диагностирован.

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«На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку», — прокомментировал государственный эпизоотолог Карл Столь.

Швеция, коронавирус
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Вторник, 26 января 2021
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