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Байден перед беседой с Путиным провел консультации с партнерами и НАТО

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Байден перед беседой с Путиным провел консультации с партнерами и НАТО

Телефонная беседа президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоялась по инициативе российской стороны, перед ней американский лидер проконсультировался с союзниками, сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники.

«Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал», — приводит агентство слова источника.

Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, «чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии», говорится в сообщении.

Байден сказал Путину, что США «будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно», пишет АР.

Агентство отмечает, что «Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны».

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Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, «выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников», говорится в сообщении агентства.

Владимир Путин, Джо Байден
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