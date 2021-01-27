Социологи назвали конспирологические теории о происхождении COVID, в которые верят украинцы

Социологи определили, в какие конспирологические теории о происхождении COVID верят украинцы.

Треть украинцев (30,9%) считает, что эпидемия коронавируса является результатом неудачных биологических экспериментов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований в декабре 2020 года.

Еще 15,9% респондентов согласились с тем, что эпидемия — это диверсия со стороны США или Китая, а 15,1% считают, что она выдумана для перераспределения капитала в мире.

Наименее популярными теориями заговора оказались те, где рассказывается об «американских биолабораториях в Украине», скрытом влияние Сороса или Гейтса — с каждой из них соглашаются не более 6% опрошенных.

Почти треть (32,1%) вообще не поддерживает ни одну из теорий заговоров.

Отметим, что украинцы больше интересуются информацией о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Согласно результатам опроса, эта тема интересует 50,5% опрошенных.

Еще 39,9% респондентов хотели бы узнать о результатах применения вакцины, 30,1% — о процессе ее применения в разных странах.

Процессы производства и сертификации вакцины интересует только одну пятую опрошенных.

Вообще не интересует тема вакцинации от коронавируса 16,8% опрошенных.

Опрос в рамках проекта «Вакцинация от COVID-19: как создавать контент, который вызывает доверие» проводили специалисты Харьковского института социальных исследований методом Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Было проведено 1500 face-to-face интервью с помощью случайной выборки в 41 населенном пункте разного размера, презентовали 5 макрорегионов Украины (Восток, Запад, Юг, Север, Центр).