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Юрий Витренко победил в конкурсе «развести население», - эксперт

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Юрий Витренко победил в конкурсе «развести население», - эксперт

Экс-министр энергетики Игорь Насалик, прокомментировал действия и.о. Министра энергетики Украины Юрия Витренко касательно тарифов и регулирования рыночных отношений в сфере энергетики в социальной сети Facebook.

В дискуссии с журналистом LB.ua, Игорь Насалик вспомнил свой пост годичной давности: «Цена на газ, формуле связана с ценой на нефть, с временным лагом. Стоимость барреля сегодня стремится к 0. Вопрос для знатоков — кому и по какой цене будут реализованы запасы газа в хранилищах (16 млрд), которыми гордится НАК Нафтогаз, закупленные на пике стоимости?».

Далее он отвечает на свой вопрос: «И населению и ТКЭ, поскольку цену на отопление и горячую воду оставляют постоянной — то выход один — разница в тарифах, которая будет компенсироваться налогоплательщиками. Кличко озвучил эту сумму для Киева — 4 млрд. Оставляю Вам возможность просчитать эту сумму для всего государства. Приз „разведите население“ не совсем престижный», — написал Игорь Насалик в Facebook.

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Напомним, что Юрий Витренко получил премию в 170 млн грн перед голосованием на должность первого вице-премьер-министра Украины и Министра энергетики с обещаниями снизить тарифы, а после провального голосования Верховной Радой и назначения его в статусе и.о. повысил тарифы на электроэнергию на 30%, использовал административное вмешательство в работу рынка природного газа и отозвал европейские реформы практически во всех секторах энергетики.

Юрий Витренко, Игорь Насалик, цена на газ
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