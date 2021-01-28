Киев выделит на вакцину против коронавируса 140 млн гривен

На вакцину против коронавируса для киевлян, о которой накануне сообщал мэр Виталий Кличко, Киевский городской совет выделит 140 млн гривен. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета.
Во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы, говорится в сообщении.
«Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты», — отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.
Соответствующее предложение единогласно поддержали в профильной комиссии Киевсовета. Теперь проект решения должны рассмотреть во время пленарного заседания.
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