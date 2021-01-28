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Большинство американцев довольны первой неделей Байдена

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Большинство американцев довольны первой неделей Байдена

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления, следует из результатов опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.

«Президент Джо Байден начинает свой срок, заручившись поддержкой большинства американцев... Текущий рейтинг президента уже выше, чем когда-либо за время президентства Дональда Трампа», — сообщается в пресс-релизе университета.

Отмечается, что 54% опрошенных одобряют действия Байдена, 30% респондентов не одобряют. При этом уровень поддержки зависит от партийной принадлежности опрошенных — среди демократов он достигает 90%, 47% — среди независимых избирателей и только 15% — среди республиканцев.

Как свидетельствуют данные опроса, 61% американцев оптимистично относятся к политике, которую Байден будет проводить на посту президента, а 35% — пессимистично. При этом четыре года назад, когда Трамп вступал в должность, респонденты были настроены более пессимистично — только 50% ждали позитивных перемен.

Опрос проводился с 21 по 24 января 2021 года среди 809 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

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Другой опрос, проведенный изданием Hill совместно с компанией HarrisX 21 и 22 января, показал, что работу Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают 63% избирателей в США.

Почти четыре года рейтинг одобрения Трампа стабильно фиксировался в отрезке от «почти 40 до почти 50». Однако его рейтинг одобрения, согласно январскому опросу компании Morning Consult и газеты Politico, опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года пребывания Трампа на посту, после беспорядков в Капитолии.

Джо Байден
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Комментарии (1)
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