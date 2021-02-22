Huawei представила новый смартфон Mate X2 с гибким дисплеем

Китайская компания Huawei представила в понедельник новейший флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Как говорится в сообщении компании, цена наиболее бюджетной комплектации устройства составит 17 999 юаней (около $2,8 тыс.).
По своей конструкции смартфон напоминает книгу: диагональ внутреннего гибкого экрана — 8,01 дюйма, внешнего — 6,45 дюйма. Это позволит использовать его как в раскрытом виде, так и в закрытом.
Новинка отличается от Mate X и Mate Xs обновлённой конструкцией. Теперь смартфон сгибается не наружу, а внутрь. То есть аппарат похож на своего главного конкурента — Galaxy Z Fold 2. Кроме этого, смартфон оснастили обновлённым шарниром, который стал прочнее. Он сделан с использованием жидкого металла на основе циркония, стали и композитных материалов из углеродного волокна.
Устройство работает на процессоре Kirin 9 000. Смартфон может работать с двумя активными сим-картами. Он оборудован аккумуляторной батареей емкостью 4 500 миллиампер-часов, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.
Смартфон оснащен 50-мегапиксельной камерой Leica с 10-кратным оптическим зумом, а также 16-мегапиксельной видеокамерой с возможностью макросъемки на фокусном расстоянии в 2,5 см.
Продажи Huawei Mate X2 в Китае стартуют 25 февраля. Версия с 256 гигабайтами внутренней памяти будет продаваться по цене 17 999 юаней ($2,8 тыс), а с 512 гигабайтами — за 18 999 юаней (около $2 950).
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